AIを利用してWebアプリを作成する場合、FirebaseやSupabaseなどのバックエンドサービスを利用することが多いですが、これまで管理画面でユーザーの操作が必須だったほとんどの作業をコーディングAIエージェントが直接行える様に拡張したオープンソースのバックエンドサービス「InsForge」が公開されています。InsForge - The agent-native cloud infrastructure platformhttps://insforge.dev/InsForge/InsForge: The all-in-one,