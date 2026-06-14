ダンサーで俳優の田中泯が13日にInstagramを更新。亡くなった中村玉緒さんとの貴重な2ショットを公開した。【写真】田中泯＆中村玉緒さん、映画共演時の2ショット田中が「本当に寂しい」と投稿したのは2017年公開の映画『DESTINY 鎌倉ものがたり』のオフショット。写真には、劇中で演じたキャラクターの衣装を着た2人が仲良く並んで”一服”する姿が収められている。投稿の中で田中は「鎌倉物語の撮影中、会うとずっとそばに