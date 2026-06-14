ブラジル−モロッコ戦を観戦北中米ワールドカップ（W杯）は6月13日（日本時間14日）に大会3日目を迎え、優勝候補のグループC・ブラジルはモロッコと対戦し、1-1で引き分けた。スタンドでは世界的アーティストが観戦し、親交のあるFWヴィニシウス・ジュニオールのゴールに大興奮。現地メディアも熱視線を送っている。カナリア軍団に熱い声援を送っていたのは、トラヴィス・スコット。アメリカ・テキサス州出身のラッパーで、代