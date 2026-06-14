◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突する。日本の守護神が、タレントぞろいのオランダ攻撃陣をシャットアウト出来るか。鍵となるのが、ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）のファースト