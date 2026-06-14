◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）西武・西口文也監督が１４日、交流戦１７試合を終え初めて「ここまで来たらそりゃ目指すでしょ」と交流戦優勝への思いを口にした。先発・ワイナンス投手が６回２／３を４安打無失点と完璧な投球を見せ２勝目。初回先頭の浦田に左前安打で出塁を許すも、後続はきっちり打ち取り３人で片付ける立ち上がり。その後はコントロールがさえ渡り、２回には