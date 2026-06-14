◆陸上日本選手権最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子４００メートル障害決勝が行われ、京都・洛南高の後藤大樹（２年）が４８秒０９で優勝した。この種目の高校生優勝は大会史上初の快挙。日本歴代４位の好記録で、世界陸上で２度も銅メダルを獲得した為末大が持つ日本記録（４７秒８９）までも０秒２に迫った。アジア大会派遣設定記録（４９秒４６）を大きく突破しており、アジア大会日本代表に内定。「将来は