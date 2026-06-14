◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３×―２阪神＝延長１０回＝（１４日・京セラドーム大阪）阪神の守護神、ラファエル・ドリス投手が、サヨナラ打を浴びて今季２敗目を喫した。２―２の延長１０回２死一、三塁のピンチで、山中に左中間を破られた。４月２２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来、登板１４試合ぶりの失点。「状態が悪かったということはないし、投手としていつかどこかで失点する。今日はそれが起こったとい