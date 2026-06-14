◆カーリング日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の決勝が行われ、ＳＣ軽井沢クが昨年準Ｖの北海道銀行に７―６で大逆転で勝利し、２年ぶりの頂点に立った。劇的シーンは最終第１０エンドに待っていた。４―６の劣勢。複数得点を取らなければ敗れる絶体絶命だったが、望みは捨てなかった。有利な後攻で最後まで攻め続け、ハウス内にナンバーワン、ツーの石をつくってプレッシャーをかけると、相手のミ