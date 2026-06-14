山形県寒河江市で、毎年恒例のさくらんぼの種吹きとばし大会が開かれました。きょうは1000人を超える人がエントリー、コツは種が転がるように実をきれいに食べること。参加者の真剣な様子に会場も盛り上がっていました。今年の最高記録は16.40メートルだったということです。