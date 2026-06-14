札幌の初夏を彩るYOSAKOIソーラン祭りは、きょうが最終日です。海外を含む275チームがエントリーし、17の会場で演舞が繰り広げられています。観客「みんなが一生懸命に踊っているのが格好よくて感動します」「感激して涙が出そうです、今から」大通公園の会場では今夜、今年の「YOSAKOIソーラン大賞」が決定します。
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