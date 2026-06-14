■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上の日本選手権女子三段跳決勝が14日行われ、船田茜理（25、ニコニコのり）が5回目に13m69（+0.8）をマークし日本選手権初優勝を果たした。日本記録保持者の森本麻里子（31、オリコ）と事実上“一騎打ち