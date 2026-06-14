フランスで31年ぶりとなる大相撲パリ公演が始まり、会場は大歓声に包まれました。13日に開幕した大相撲パリ公演。初日はおよそ1万5000人の観客が会場に詰めかけました。公演前には横綱・豊昇龍や大の里をはじめとする力士らが記念撮影を行いました。会場前のグッズショップも大盛況です。来場者「好きな力士は安青錦、あとはもちろん豊昇龍ですね」「家族にもお土産を買いました。30年間もフランスに来なかったので、ずっと寂しか