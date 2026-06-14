素性を隠したライター陣が、番組出演者に話を聞きながらその見どころや本人の過去にも触れるお仕事ドキュメント、『ライターズ』（日本テレビ系）。14日（深１：40〜）の放送では、フリーアナウンサーの岩田絵里奈アナが登場。16日放送の『クイズ！ あなたは小学５年生より賢いの？ 賞金1000万円SP』（後7：00〜）について、全問正解を達成した過去の経験を踏まえながら、緊迫した収録の様子などを語る。【写真あり】あどけなさ