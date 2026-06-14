■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新女子200mの決勝が14日に行われ、日本記録保持者（22秒79）で前回大会Ｖの井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が23秒19（＋0.9）で連覇を達成。32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）の