アニメ『鬼の花嫁』が、TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビにて7月4日より毎週土曜24時30分から放送されることが決定した。あわせてPVが解禁され、OPはClariS、EDは山崎育三郎が担当する。【動画】ClariSのOP音源！公開された『鬼の花嫁』PVPVではアニメ映像とともに、主題歌音源も初解禁。オープニングテーマ「ヒトコト」を歌うClariS、エンディングテーマ「心星」を歌う山崎育三郎よりコメントも到着した。同作は、