■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上の日本選手権・男子400mハードルの決勝が14日に行われ、後藤大樹（17、洛南高校）がU18世界新記録となる48秒09をマークし初優勝。アジア大会代表に内定した。決勝に進出した8人、全員がアジア大会