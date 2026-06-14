ワールドカップは14日も熱い戦いが繰り広げられています。決勝トーナメントで日本と当たる可能性もあるサッカー王国・ブラジルが登場です。4大会連続メンバー入りのネイマール選手（34）をけがで欠くブラジルは、初戦でモロッコと対戦。前回アフリカ勢初のベスト4入りを果たしたモロッコが、鮮やかなループシュートで先制点を奪いました。対するブラジルも、レアル・マドリードでプレーするヴィニシウス選手（25）が右足を一閃（い