YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルグループ・DRAW▲ME（▲＝ハート／読み:ドローミー)が、ソニーミュージックにてメジャーデビューをすることが決定した。レーベルは、YOASOBIやキタニタツヤ、パペットスンスンらを擁するEchoes（読み:エコーズ）に所属する。【写真】まさかのメジャーデビューを果たしたDRAW▲ME同グループ初となるCD「素直でごめんね」リリースを記念して本日開催された、東京・らら