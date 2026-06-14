サッカー北中米ワールドカップ。日本代表の初戦をあすに控え、現地にはサポーターが駆け付けています。報告「あすの日本戦を前に、ダラスには大勢のサポーターがいらっしゃっています」日本代表サポーター「山梨から来ました。日本は最初からプレスに行って欲しいし、カウンターからの得点も期待しています」「まだ巻き慣れてないですけど、これで日本が勝利してくれればなと」「日本勝つぞ！」一方、対戦相手のオランダからも…オ