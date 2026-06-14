◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手がホワイトソックスとの試合後、自身のインスタグラムを更新し、笑顔の村上宗隆選手の写真を投稿。試合を通じて再開を喜ぶ様子がみられました。村上選手は現在、右ハムストリングの肉離れで故障者リスト入りしており、ベンチからチームを応援。前日の試合では、大谷選手と村上選手どちらも欠場となり、お互いベンチからコミュニケ