セクシー女優でモデルのMINAMO（26）が14日、都内のソフトオンデマンド本社でファンイベント＆記者発表会を開き、21年5月のデビューから5年、続けてきたセクシー女優を、12月末日をもって引退すると発表した。集まったファンを前に「12月発売の作品をもって、引退します。これからもMINAMOとしての活動を続けていきますので、引き続き、応援していただけますと幸いです」と口にして、涙した。併せて、9月に小説を出版することも併