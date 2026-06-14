グループステージ初戦で3度の準優勝を誇る強豪オランダに挑む日本。森保監督、そして選手たちが強い意気込みを語りました。アメリカ・ダラスで、オランダ戦に向け前日練習に臨んだ森保ジャパン。冒頭15分のみが公開された練習には、遠藤航選手（33）に代わって招集された町野修斗選手（26）も合流。運命のキックオフが迫る中、笑顔あふれる練習となりました。一方、ダラスのファンフェスタ会場では、すでに侍ブルーの甲冑（かっち