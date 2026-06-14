26歳のポルトガル人MFファビオ・ビエイラは来シーズン、プレミアリーグに帰ってくる可能性があるようだ。英『Football Insider』が報じている。2022年夏にポルトからアーセナルに加入した同選手だったが、怪我の影響などもあってミケル・アルテタのチームでは定位置を確保できず。昨シーズンは古巣のポルトへ、今シーズンはハンブルガーSVへレンタル移籍をしている。2シーズン連続で貸し出されているビエイラは、今シーズン素晴ら