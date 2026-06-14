オランダ代表のヤン・ポール・ファン・ヘッケに移籍の可能性があり、後任となるCBを探している日本代表FW三笘薫所属のプレミアリーグのブライトン。獲得候補として注目しているのが、同リーグのトッテナムに所属するルカ・ヴシュコヴィッチ。19歳ながらクロアチアのフル代表に選ばれている神童で、今夏のW杯メンバー入りも果たした。トッテナムに加入したのは昨年だが、トップチームではプレイせず、ドイツのハンブルガーSVに期限