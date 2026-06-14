三笘薫が所属するブライトンのオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケが自身の去就について口を開いた。2020年よりブライトンでプレイする同選手は現行契約が残り1年を迎える今夏の移籍が噂されており、恩師であるロベルト・デ・ゼルビが監督を務めるトッテナムとの関係が噂されている。ファン・ヘッケは現在オランダ代表メンバーとしてW杯に参戦中で、日本時間の15日には日本代表との初戦を迎える。この試合でも出場が予想さ