きょう午前、天童市の主要地方道で、トライクが前の車を追い越そうとした際にバランスを崩し、横転する事故がありました。この事故で、トライクを運転していた73歳の男性が投げ出され、大ケガをしました。 警察によりますと、きょう午前11時すぎ、天童市高擶の主要地方道「天童寒河江線」で事故が起きました。 寒河江市に住む無職の73歳の男性がトライク（大型3輪バイク）を運転し、前にいた車を追い抜こうとしたところ、車体が