現地6月14日、日本代表はオランダ代表との初戦を迎える(C)Getty Imagesサッカー日本代表の8度目となるワールドカップ（W杯）の戦いがいよいよ始まる。開催中の北中米大会初戦、現地時間6月14日のオランダ戦が目前となった。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る森保一監督に率いられる日本は、三笘薫、南野拓実、遠藤航といった長くチームを支えてきた主力選手が故障により今回