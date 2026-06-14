岩手競馬所属の佐々木志音騎手（２１）＝水沢・佐藤祐司厩舎＝は６月１４日、水沢競馬１０Ｒでマルーントリックに騎乗して１着。２０２３年４月の初騎乗以来、２８２３戦目で地方競馬通算２００勝を達成した。重賞はミニアチュールでの２０２４年ビューチフルドリーマーＣなど５勝。