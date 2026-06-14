ＪＲＡは１４日、宝塚記念に出走したマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸）が急性心不全のために急死したと発表した。序盤は１０番手でレースを運んだが、３コーナー付近から徐々にポジションを下げ、４コーナー付近で鞍上の横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝が下馬し、競走を中止していた。同馬は父レイデオロ、母チャーチクワイアの間に誕生した鹿毛馬。今年の日経賞で重賞初制覇を飾っていた。