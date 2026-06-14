◆陸上日本選手権最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子４００メートル障害決勝が行われ、京都・洛南高の後藤大樹（２年）が４８秒０９で優勝した。この種目の高校生優勝は大会史上初の快挙。アジア大会派遣設定記録（４９秒４６）を大きく突破しており、アジア大会日本代表に内定した。後藤は１３日の予選で４８秒３１をマーク。１９９６年に為末大（広島皆実高）が打ち立てた４９秒０９の日本高校記録を約３０