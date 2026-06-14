浜辺美波と目黒蓮のダブル主演映画『ほどなく、お別れです』がヒットするなか、現実の納棺の現場ではどのような“別れ”が積み重ねられているのか。納棺の場では、分け目や前髪、ウィッグなど髪型の細部まで遺族に確認することがある。そこには、その人が生きてきた時間と、家族が見てきた姿が刻まれている。納棺師として数多くの現場に立ってきた著者は、“いつもの姿”に近づけようとする遺族の思いに向き合ってきた。髪に込めら