「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・最終日」（１４日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）単独首位発進で驚かせたアマチュアの金瑞娥（１４）＝韓国＝が最終日も７バーディー、３ボギーの６８とスコアを伸ばし、通算１６アンダー、単独３位で大会を終えた。毎ラウンド、４アンダーを目標にしており「今日はそれができたので悪くなかったと思います」と１日を振り返った。４日間のドライビングディスタンスは平均２７１・