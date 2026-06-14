タレント若槻千夏（41）が13日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。バラエティー番組で頑張る理由を明かした。永野（51）をゲストに迎え、バラエティー番組での振る舞いについて語った。指原は「私お金ある感じで笑いをとっちゃったんですよ。一歩目それが間違い。結構それが簡単に笑いがとれる方法だって気づいちゃったから『全然なんでも買いますよ』とかそういう笑いのとり方してたら、気づいたらス