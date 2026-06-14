おにぎりの里として親しまれている中能登町で、おにぎりをテーマにしたイベントが開かれ、多くの家族連れらでにぎわいました。日本最古のおにぎりが発見され、おにぎりの里として親しまれている中能登町。会場には、地元の飲食店による趣向をこらした様々なおにぎりが並び、訪れた人たちは、お気に入りの一品を楽しんでいました。また、地元の太鼓保存会や鹿西高校吹奏楽部などによる演奏も行われ、会場を盛り上げました。■