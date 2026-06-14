お笑い芸人の千原ジュニアが１４日、ＭＣを務める報道番組「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡＴＶ）に出演。肺炎で亡くなったプロボクシング元ＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さん（享年７６）を追悼した。ジュニアは「ライト級で日本人が（世界王者になる）っていうのはすごいことですし、バラエティーなんかでは非常に私、優しくしていただいて、いろいろ思い出はあります」と回想。続けて「やっ