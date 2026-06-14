新日本プロレスは１４日の大阪城ホール大会で真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米国・シカゴで開幕）の出場２０選手中１６選手を発表した。この日発表された出場選手とブロック分けは以下の通り。【Ａブロック】ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）、辻陽太、ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟、ジェイク・リー、ボルチン・オレッグ、後藤洋央紀【Ｂブロック】カラム・ニューマン、ザック・セイバーＪ