6月14日、函館競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1000m）は、横山琉人騎乗の5番人気、ライトニングロッド（牝3・栗東・高橋義忠）が快勝した。1馬身差の2着にビタミンドロップ（牡3・美浦・松山将樹）、3着にクインズスズラン（牝3・美浦・村田一誠）が入った。勝ちタイムは0:58.6（良）。【レース動画】ファインニードル半妹が初勝利…函館3R1番人気で斎藤新騎乗、エコロセレナ（牝3・美浦・斎藤誠）は7着、2番人気で小林美駒