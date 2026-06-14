【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの川崎希が6月14日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。お弁当作りの様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元AKB3児のママタレ「彩りが綺麗」朝から揚げた唐揚げ・蒸篭蒸し野菜入った弁当◆川崎希、手作り弁当を公開川崎は「お弁当作り」とコメントを添え、蒸籠で調理する様子を投稿。その後、「朝から揚げ物作りはひさびさ」とつづり、フライパンで肉を揚げる様子を紹介した。さ