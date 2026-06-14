【モデルプレス＝2026/06/14】歌手のアグネス・チャンが6月12日、自身のInstagramを更新。散歩コーディネートを公開した。【写真】70歳人気歌手「腰の位置が高い」とファン驚きの姿◆アグネス・チャン、美脚ライン際立つ散歩コーデ披露アグネスは「朝の散歩に行って来ます。香港は東京より気温が高いです。暑くなる前に行って来ます」と報告し、ラグジュアリーな家具が置かれた室内で撮影した写真を投稿。黒のTシャツに同色のスキ