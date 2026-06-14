【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの山之内すずが6月12日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの豪華な料理の数々を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳美人タレント「料理上手で尊敬」の声相次いだ豪華メニュー◆山之内すず、手作りの大量焼き浸し披露山之内は、「自炊飯ハイライト更新してなさすぎたので今更載せるよ」と紹介し、手料理を投稿。ナスやズッキーニ、パプリカ、ピーマン、肉などを調理してガラス