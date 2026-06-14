【モデルプレス＝2026/06/14】女優の小松彩夏が6月11日、自身のInstagramを更新。子どもを抱っこした姿を公開した。【写真】39歳元セーラー戦士「息子くん大きくなってる」スタジアム前で1歳息子抱っこ◆小松彩夏、子どもを抱っこした姿披露小松は「ベガルタ仙台 J2・J3百年構想リーグ 優勝おめでとうございます」と仙台に本拠地を置くプロサッカークラブ・ベガルタ仙台への祝福の言葉をつづり、同クラブのホームスタジアムを背に