ガールズグループJEWELRYが20年ぶりに完全体でのステージを披露し、注目を集めた。去る6月12日、ソ・イニョンのYouTubeチャンネル「改過遷善 ソ・イニョン」には、「歌謡界の宝石JEWELRY、 20年ぶりの完全体ステージ（チョ・ミナ、感動注意）」（原題）というタイトルの動画が公開された。【写真】JEWELRYも…メンバー同士の葛藤はなぜこじれるのかこの日、ソ・イニョンはパク・チョンア、イ・ジヒョン、チョ・ミナ、ハ・ジュヨン