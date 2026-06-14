学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ガムテ」はなんの略？「ガムテ」はなんの略か知っていますか？ノーヒントで答えたい問題です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ガムテープ」を略した言葉でした！ガムテとは、梱包などに用いる幅の広い粘着テー