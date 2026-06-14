4年に一度行われるFIFAワールドカップがいよいよ開幕。8大会連続出場の日本代表が目指すのは“最高の景色”だ。森保ジャパンが誇るエースストライカー＆アタッカーが語る今大会への想い、そして担うべき役割への覚悟とは──。AIのように自動的に浮かぶプレーイメージと選択肢森保ジャパンが“最高の景色”を見るためには、彼の活躍が欠かせない。最前線で存在感を増し続ける背番号18の輝きなしに日本代表の躍進は考えられないと言