今日14日、沖縄に梅雨前線に伴う発達した雨雲や雷雲がかかっています。那覇市には「レベル3大雨警報」が発表されています。沖縄では明日15日にかけて激しい雨の降る所がある見込みで、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となる恐れがあります。那覇市に「レベル3大雨警報」発表中明日15日にかけて激しい雨の恐れ今日14日、沖縄に梅雨前線に伴う発達した雨雲や雷雲がかかっています。那覇市では1時間に46.0ミリの激しい雨が