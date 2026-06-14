過去に未来を求めたリバイバル・モデル最近のモデルは安全性や空力特性が追求され、サイズが拡大するのと同時に、必然的にフォルムが収束する方向にある。新しいスタイリングを創出するデザイナーたちが、もっと自由だった時代のクラシックへ、アイデアを求めたとしても不思議ではない。【画像】クラプトンの特注フェラーリからM1まで麗しきリバイバル・モデルそのオリジナルも全160枚ミニ・クーパーやフィアット500、アルピ