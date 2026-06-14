今年4月に結婚した歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が14日放送のABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）にゲスト出演。能條が義母・三田寛子（60）のエピソードに衝撃を受けたと明かす場面があった。能條は三田と同じくアイドルから梨園の妻となった。VTRでは三田について「いろいろな部分が凄すぎるというか」と尊敬の念を口に。「私には到底足元にも及ばないというか」と続けた