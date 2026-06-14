◇交流戦中日9―5日本ハム（2026年6月14日エスコンF）中日は日本ハムとの打撃戦を制し、連敗を3でストップ。今季の交流戦を7勝11敗で終えた。井上一樹監督（54）は試合後、ここまでの戦いを総括した。「これだけ負けが込んではいるが、底力はあると僕は思っている。それがちょっとかみ合わないところが、勝ち星を拾うというところにつながっていないのかなと思うけど、交流戦はこれで終わり。またセリーグとの対戦となる