「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）阪神は延長十回に５番手のドリスがサヨナラ打を浴びて、２カード連続のカード負け越しとなった。ベテラン右腕の先発・西勇輝投手は４回５安打１失点で降板。２０１８年まで在籍した古巣・オリックスに２年ぶりの勝利とはならなかった。１点リードの四回。１死二、三塁と一打逆転のピンチを背負う。西野は一ゴロに打ち取り、大山の好守もあって三走を本塁封殺。２死一