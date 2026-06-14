◇新日本プロレス（2026年6月14日大阪城ホール）新日本プロレスは14日、“上半期のビッグマッチ”大阪城ホール大会を開催。第5試合ではウルフアロンがアングルスラムでNEVER無差別級王者の成田蓮に勝利。2月のリベンジを果たして、ベルト奪還に成功した。白Tシャツを着用して入場したウルフ。リングインすると中央のライオンマークに座礼して気合いの表情を見せた。ゴングが鳴る前から成田が襲撃して試合開始。いきなり場